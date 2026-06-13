शुभेन्दु सरकार बनवा रही ममता बनर्जी के खिलाफ एक और फाइल, 635 करोड़ का है मामला, ED को जा सकता है केस

संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अराजकता और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो मैं सबसे सख्त मुख्यमंत्री साबित होऊंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके के लिए बराबर है और किसी को भी राजनीतिक पहचान या प्रभाव के आधार पर छूट नहीं मिलेगी। हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम करेगी।