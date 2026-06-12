12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पूर्व TMC विधायक रामेंदु रॉय के घर छापा, भारी मात्रा में मिले लाठी-डंडे; BJP ने साधा निशाना

TMC Leader Ramendu Singh Roy: हुगली में पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास कॉलेज परिसर से भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री और मारपीट में इस्तेमाल होने वाले लाठी-डंडे मिले हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 12, 2026

TMC Leader Ramendu Singh Roy Home Raid

हुगली में पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर पर छापा। फोटो में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (फोटो सोर्स: आईएएनएस)

BJP MLA Santu Pan Statement: पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन मोड में है। हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र के पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास स्थित एक कॉलेज परिसर में रेड की। जहां से भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री और लाठी-डंडे मिले। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा राज्य में राहत सामग्री की कथित जमाखोरी और अवैध रूप से छिपाकर रखने की जांच के तहत की गई।

मारपीट में इस्तेमाल होती थी लाठियां: BJP MLA संतु पान

हुगली के तारकेश्वर विधानसभा सीट से BJP विधायक संतु पान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौके से मिली लाठियां आम इस्तेमाल की नहीं थीं, बल्कि उनका उपयोग पुलिस कार्रवाई या लोगों के साथ मारपीट में किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक रामेंदु सिंह रॉय कथित तौर पर सामान अपने घर ले जा रहे थे और उस दौरान उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, जबकि आसपास के इलाके में बिजली थी। संतु पान ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घटनाक्रम देखा है और क्षेत्र में लोगों पर काफी अत्याचार हुए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal

Published on:

12 Jun 2026 10:21 am

Hindi News / National News / पूर्व TMC विधायक रामेंदु रॉय के घर छापा, भारी मात्रा में मिले लाठी-डंडे; BJP ने साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारतीयों की मौत पर ईरान ने अमरीका को कोसा, लोग मोदी सरकार पर उठाने लगे अंगुली

Iran India support
राष्ट्रीय

Ahmedabad Plane Crash: ‘कभी शांति नहीं मिल सकती’, अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौते बचे शख्स ने हादसे के एक साल बाद कही बड़ी बात

Ahmedabad Plane Crash
राष्ट्रीय

Patrika Explainer : क्या ‘भतीजामोह’ बन चुका ममता और मायावती की राजनीति की नई चुनौती?

Abhishek Banerjee controversy
राष्ट्रीय

TMC के 19 सांसदों की सूची, जिनके नाम लोकसभा स्पीकर कार्यालय को भेजे गए, देखिए लिस्ट

TMC leaders List
राष्ट्रीय

रूस दिवस पर भारत का बड़ा कूटनीतिक संकेत, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी जनता को दी बधाई

india-russia
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.