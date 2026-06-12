पूर्व TMC विधायक रामेंदु रॉय के घर छापा, भारी मात्रा में मिले लाठी-डंडे; BJP ने साधा निशाना

हुगली के तारकेश्वर विधानसभा सीट से BJP विधायक संतु पान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौके से मिली लाठियां आम इस्तेमाल की नहीं थीं, बल्कि उनका उपयोग पुलिस कार्रवाई या लोगों के साथ मारपीट में किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक रामेंदु सिंह रॉय कथित तौर पर सामान अपने घर ले जा रहे थे और उस दौरान उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, जबकि आसपास के इलाके में बिजली थी। संतु पान ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घटनाक्रम देखा है और क्षेत्र में लोगों पर काफी अत्याचार हुए हैं।