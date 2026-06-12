पूर्व TMC विधायक रामेंदु रॉय के घर छापा, भारी मात्रा में मिले लाठी-डंडे; BJP ने साधा निशाना

हुगली में पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर पर छापा। फोटो में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (फोटो सोर्स: आईएएनएस)
BJP MLA Santu Pan Statement: पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन मोड में है। हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र के पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास स्थित एक कॉलेज परिसर में रेड की। जहां से भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री और लाठी-डंडे मिले। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा राज्य में राहत सामग्री की कथित जमाखोरी और अवैध रूप से छिपाकर रखने की जांच के तहत की गई।
हुगली के तारकेश्वर विधानसभा सीट से BJP विधायक संतु पान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौके से मिली लाठियां आम इस्तेमाल की नहीं थीं, बल्कि उनका उपयोग पुलिस कार्रवाई या लोगों के साथ मारपीट में किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक रामेंदु सिंह रॉय कथित तौर पर सामान अपने घर ले जा रहे थे और उस दौरान उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, जबकि आसपास के इलाके में बिजली थी। संतु पान ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घटनाक्रम देखा है और क्षेत्र में लोगों पर काफी अत्याचार हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग