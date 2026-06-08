58 विधायकों की बगावत के बाद ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती, पार्टी को टूटने से बचाने के लिए क्या हैं विकल्प?

TMC Crisis Update: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची उथल-पुथल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी के 58 विधायकों की बगावत और निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर फिर से मजबूत पकड़ बना पाएंगी या TMC में टूट का खतरा और गहरा जाएगा।