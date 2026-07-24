‘धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे छात्र’, PM मोदी के वीडियो संदेश पर आया LoP राहुल गांधी का रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन व दोषियों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर मसौदा तय कर लिया है। उन्होंने ये मसौदा मुझे सौंप भी दिया है। इस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के साथ सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद में चल रहे मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, उस दौरान संबंधित बिल को जल्द से जल्द सदन में पारित कराने का काम किया जाएगा।