सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ी भूख हड़ताल, जेपी नड्डा और जितेन्द्र सिंह से मुलाकात के दौरान खत्म किया अनशन

भूख हड़ताल तोड़ते हुए वांगचुक ने देशभर के छात्रों-युवाओं से हिंसा से दूर रहने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने की अपील की। वांगचुक ने बताया कि इससे पहले अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वांगचुक ने बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताने की बात कही। इस बीच उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें।