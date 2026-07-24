दिल्ली पुलिस ने कहा- जंतर मंतर खाना ले जाने पर बच्चों की हिरासत वाली वायरल पोस्ट झूठी

पोस्ट में लिखा था कि बिना किसी वजह के बच्चों को पकड़ा जा रहा है। यह बात देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों ने इसे पुलिस की मनमानी बताकर जमकर आलोचना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही यह पोस्ट फैली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दफ्तर ने तुरंत सामने आकर इसका खंडन किया। डीसीपी ने साफ शब्दों में लिखा कि निजामुद्दीन थाने में बच्चों को खाना ले जाने पर हिरासत में लेने की बात पूरी तरह "झूठी और भ्रामक" है। पुलिस ने कहा कि किसी भी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को खाना ले जाने से रोका नहीं था।