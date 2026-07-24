सोनम वांगचुक पर कमेंट के बाद सलमान खान पर लोगों ने साधा निशाना, बोले- खुद के बच्चे नहीं है इसलिए समझ नहीं पाएंगे

सलमान खान ने छात्रों के आंदोलन पर फिर की बात (फोटो सोर्स- ANI)
Salman Khan On CJP Protest: अभिनेता सलमान खान एक बार फिर छात्र आंदोलन और कथित पेपर लीक मामले को लेकर किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में हैं। पहले उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन अब उनके नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सलमान ने छात्रों से घर लौटने की अपील की और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म कर भोजन करने का अनुरोध किया। इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई और उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।
सलमान खान ने अपने नए पोस्ट में कहा कि छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। इसी भरोसे के साथ उन्होंने छात्रों से अपने घर लौटने की अपील की।
अपने संदेश में सलमान ने सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि अब उन्हें अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए और यदि भविष्य में जरूरत पड़े तो उसी जज्बे के साथ फिर आवाज उठाई जा सकती है। उन्होंने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि यदि चाहें तो उनके घर से खाना भेज दिया जाएगा।
सलमान खान ने इससे पहले एक पोस्ट में छात्रों के आंदोलन को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है और छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए। यही वजह है कि उनके दूसरे पोस्ट को देखकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अभिनेता का रुख इतनी जल्दी कैसे बदल गया।
सलमान खान के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हजारों प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभिनेता इस तरह छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील करेंगे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनका संदेश आंदोलन की गंभीरता को कम करके दिखाता है।
कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि यदि छात्रों की मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं तो आंदोलन समाप्त करने की सलाह देना सही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने अभिनेता की फिल्मों के बहिष्कार और आगामी रियलिटी शो को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि सलमान खान के खुद के बच्चे नहीं है, इसलिए इन्हें समझ में नहीं आता है।
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सलमान खान के पहले और दूसरे पोस्ट की तुलना करते हुए सवाल उठाए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि पहले छात्रों के समर्थन में बयान देना और फिर कुछ ही समय बाद उन्हें घर लौटने की सलाह देना विरोधाभासी नजर आता है।
हालांकि, कुछ लोगों ने सलमान का बचाव भी किया। उनका कहना था कि अभिनेता केवल छात्रों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी राय रख रहे थे और उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है।
देशभर में कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की है। इस आंदोलन के समर्थन में कई सार्वजनिक हस्तियों ने अपनी राय रखी है।
सलमान खान का ताजा पोस्ट भी इसी मुद्दे से जुड़ा था, लेकिन उनके संदेश ने समर्थन से ज्यादा विवाद को जन्म दे दिया। फिलहाल सोशल मीडिया पर अभिनेता के बयान को लेकर बहस जारी है और उनके पोस्ट पर लगातार नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
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