सोनम वांगचुक पर कमेंट के बाद सलमान खान पर लोगों ने साधा निशाना, बोले- खुद के बच्चे नहीं है इसलिए समझ नहीं पाएंगे

Salman Khan On CJP Protest: अभिनेता सलमान खान एक बार फिर छात्र आंदोलन और कथित पेपर लीक मामले को लेकर किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में हैं। पहले उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन अब उनके नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सलमान ने छात्रों से घर लौटने की अपील की और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म कर भोजन करने का अनुरोध किया। इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई और उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।