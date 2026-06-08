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इजरायल-ईरान युद्ध में नया मोड़! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं, सभी फैसले मैं लेता हूं

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास ईरान के साथ अमेरिका द्वारा किए गए किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 08, 2026

Israel-Iran War

इजरायल-ईरान युद्ध। फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू (सोर्स: ANI)

US-Iran Deal: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास ईरान के साथ अमेरिका द्वारा किए जाने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।

फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अंतिम फैसले वही लेते हैं और नेतन्याहू नहीं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल एक दूसरे पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने इजरायल पर हमला किया। इसके बाद आज सुबह (सोमवार) इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहर को निशाना बनाया।

ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान के हालिया हमलों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे समझौते की प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान के हालिया मिसाइल हमलों का जवाब न देने की अपील की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की।

बता दें आज सोमवार को ईरान ने इजरायल की ओर कई मिसाइलें दागीं। यह 8 अप्रैल को लागू हुए सीजफायर के बाद ईरान का पहला मिसाइल हमला था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

इजरायल में बजाए गए सायरन

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने बताया कि जैसे ही मिसाइलों का पता चला, देश के कई इलाकों में चेतावनी सायरन बजाए गए। सेना ने कहा कि उसके रक्षा सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गए और मिसाइलों से पैदा हुए खतरे को रोकने की कोशिश की गई।

यही नहीं ईरानी हमले के कारण इजरायली एयर फोर्स ने लोगों के मोबाइल फोन पर सुरक्षा अलर्ट भी भेजे। नागरिकों से कहा गया कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अधिकारियों के अगले निर्देश मिलने तक वहीं रहें।

रिपोर्टों के मुताबिक, इस हमले में अब तक किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

बता दें इससे एक दिन पहले इजरायल ने बेरूत के दहिह इलाके में एक ठिकाने पर हमला किया था। इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है तथा हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।

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US Israel Iran War

Updated on:

08 Jun 2026 11:43 am

Published on:

08 Jun 2026 11:11 am

Hindi News / World / इजरायल-ईरान युद्ध में नया मोड़! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं, सभी फैसले मैं लेता हूं

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