इजरायल-ईरान युद्ध में नया मोड़! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं, सभी फैसले मैं लेता हूं

फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अंतिम फैसले वही लेते हैं और नेतन्याहू नहीं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल एक दूसरे पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान ने इजरायल पर हमला किया। इसके बाद आज सुबह (सोमवार) इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहर को निशाना बनाया।