बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

एल्विश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- “बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है, खासकर बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें लगातार उत्पीड़न, हिंसा और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ रहा है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी आवाज उठानी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करनी चाहिए कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा और अधिकारों की मांग करते हैं। एल्विश यादव जी आपकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद। आइए, हम मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करें।”