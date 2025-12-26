बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर एल्विश यादव ने किया पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्स)
Elvish Yadav Latest Post: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत में माहौल गरमाया हुआ है। पूरे देशभर में धरना-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई फेमस सेलिब्रिटी भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने भी एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर गहरी चिंता जताई है। आइए जानते हैं… एल्विश ने अपने पोस्ट में क्या कहा? क्यों उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी? पढ़िए आगे पूरी खबर…
यूट्यूबर (YouTuber ) और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव ने ‘X’ पर लिखा कि यह सिर्फ स्टोरी पोस्ट करने या कुछ बयान देने के बारे में नहीं है। हम सभी को बांग्लादेश की हालात पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। मैंने 2021 और 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत के बारे में एक वीडियो के जरिए पहले भी चिंता जताई थी और मैं आप इसे दोहरा रहा हूं। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत बहुत चिंताजनक है। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ‘बांग्लादेशी हिंदू बचाओ…’
एल्विश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- “बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है, खासकर बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें लगातार उत्पीड़न, हिंसा और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ रहा है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी आवाज उठानी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करनी चाहिए कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा और अधिकारों की मांग करते हैं। एल्विश यादव जी आपकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद। आइए, हम मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करें।”
दूसरे यूजर ने लिखा- “यह मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद। एक भारतीय हिंदू होने के नाते, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान देंगे और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा पक्की करेंगे। हर इंसान सुरक्षा और सम्मान का हकदार है।
हालांकि कि कुछ यूजर एल्विश से खफा भी दिखे। एक ने लिखा- “क्या आपने कभी आवाज उठाई जो भारत में दलित हिंदू को मारा जाता है, उनकी रक्षा के लिए कभी आपने आवाज उठाया?”
एक और ने लिखा- “इसे कौन इग्नोर कर रहा है? आप यह पब्लिक से कह रहे हैं या गवर्नमेंट से? अगर आप यह पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? अगर आप गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने अभी तय नहीं किया है कि क्या कहना है या किससे कहना है। आपको बस कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई, तो आपने कह दिया। भाई, यह इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है; गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। सरकार को यह मुद्दा ग्लोबल स्टेज पर उठाना चाहिए। सॉल्यूशन वहीं है। सोशल मीडिया पर यह कम्युनिकेट करना डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग