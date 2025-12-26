26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

Elvish Yadav: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक (हिंदू) कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इसी बात पर चिंता जाहिर करते हुए एल्विश यादव का लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा कि… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 26, 2025

Elvish Yadav

बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर एल्विश यादव ने किया पोस्ट (इमेज सोर्स: एक्स)

Elvish Yadav Latest Post: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत में माहौल गरमाया हुआ है। पूरे देशभर में धरना-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई फेमस सेलिब्रिटी भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने भी एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर गहरी चिंता जताई है। आइए जानते हैं… एल्विश ने अपने पोस्ट में क्या कहा? क्यों उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी? पढ़िए आगे पूरी खबर…

रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव ने X पर किया पोस्ट

यूट्यूबर (YouTuber ) और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव ने ‘X’ पर लिखा कि यह सिर्फ स्टोरी पोस्ट करने या कुछ बयान देने के बारे में नहीं है। हम सभी को बांग्लादेश की हालात पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। मैंने 2021 और 2024 में बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत के बारे में एक वीडियो के जरिए पहले भी चिंता जताई थी और मैं आप इसे दोहरा रहा हूं। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत बहुत चिंताजनक है। इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ‘बांग्लादेशी हिंदू बचाओ…’

एल्विश के पोस्ट पर क्या बोले यूजर्स?

एल्विश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- “बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है, खासकर बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें लगातार उत्पीड़न, हिंसा और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ रहा है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी आवाज उठानी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करनी चाहिए कि वे बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा और अधिकारों की मांग करते हैं। एल्विश यादव जी आपकी चिंता और समर्थन के लिए धन्यवाद। आइए, हम मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करें।”

दूसरे यूजर ने लिखा- “यह मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद। एक भारतीय हिंदू होने के नाते, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान देंगे और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा पक्की करेंगे। हर इंसान सुरक्षा और सम्मान का हकदार है।

हालांकि कि कुछ यूजर एल्विश से खफा भी दिखे। एक ने लिखा- “क्या आपने कभी आवाज उठाई जो भारत में दलित हिंदू को मारा जाता है, उनकी रक्षा के लिए कभी आपने आवाज उठाया?”



एक और ने लिखा- “इसे कौन इग्नोर कर रहा है? आप यह पब्लिक से कह रहे हैं या गवर्नमेंट से? अगर आप यह पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? अगर आप गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने अभी तय नहीं किया है कि क्या कहना है या किससे कहना है। आपको बस कुछ कहने की जरूरत महसूस हुई, तो आपने कह दिया। भाई, यह इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है; गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। सरकार को यह मुद्दा ग्लोबल स्टेज पर उठाना चाहिए। सॉल्यूशन वहीं है। सोशल मीडिया पर यह कम्युनिकेट करना डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है।

ये भी पढ़ें

सलमान के पनवेल फार्महाउस में होगा सीक्रेट बर्थडे बैश, सिर्फ इन खास मेहमानों की होगी एंट्री?
बॉलीवुड
Salman Khan 60th Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

26 Dec 2025 09:12 pm

Published on:

26 Dec 2025 08:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ… कट्टरपंथियों पर बोले एल्विश यादव, पोस्ट आई सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3’ को किया टाटा बाय-बाय, अब फिल्म में इस एक्टर की धांसू एंट्री

Drishyam 3
बॉलीवुड

सिर्फ फीस नहीं, अक्षय खन्ना ने इस एक अजीब शर्त की वजह से ठुकराई ‘दृश्यम 3’

Real reason revealed Akshaye Khanna exit Drishyam 3 he do not want bald look in ajay devgn film
बॉलीवुड

बुखार से तप रहा था बदन फिर भी करना पड़ा ये काम… 38 साल बाद ‘घायल’ फिल्म की एक्ट्रेस ने खोला राज

Meenakshi Seshadri
बॉलीवुड

सलमान के पनवेल फार्महाउस में होगा सीक्रेट बर्थडे बैश, सिर्फ इन खास मेहमानों की होगी एंट्री?

Salman Khan 60th Birthday
बॉलीवुड

Exclusive: ‘Me Too के दौरान मुझे रातों-रात…’, सिंगर सोना मोहपात्रा ने अपने बयानों और सिस्टम पर की बेबाक बातचीत

Sona Mohapatra
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.