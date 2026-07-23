डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी, ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की बना रहे हैं योजना

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने लगातार पिछली 12 रात ईरान पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी जारी है और दोनों पक्षों के लोग जमकर एक-दूसरे के खिलाफ बयान और धमकियाँ दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी दी है।