थाईलैंड में सुरक्षा चौकी पर बड़ा हमला, गोलीबारी और पाइप बम हमले में 5 सैनिकों की मौत

Thailand security checkpoint attack: थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नाराथीवाट में एक सुरक्षा चौकी पर सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की और पाइप बम फेंके। इस हमले में पांच सैनिकों की मौत हो गई। रॉयल आर्मी के इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस कमांड की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। आईएसओसी रीजन-4 फॉरवर्ड कमांड के जनसंपर्क केंद्र की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सशस्त्र बलों द्वारा यह हमला 22 जुलाई की शाम नाराथीवाट प्रांत के रा-न्गाए जिले के तंजोंग मास उप-जिला नगर क्षेत्र स्थित बुकेह सामी सुरक्षा चौकी पर हुआ। उस समय 45वीं रेंजर फोर्सेज रेजिमेंट के जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।