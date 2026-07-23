जैसा ईरान ने होर्मुज में अमेरिका के साथ किया, वैसा ही अब यूक्रेन के साथ कर रहा रूस, भुखमरी तक पहुंची बात

Russia-Ukraine War Update: मिडिल-ईस्ट में एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। ईरान ने बाकी के खाड़ी देशों में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। जिसका मुहतोड़ जवाब अमेरिका भी दे रहा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर ब्लैक-सी में सिविलियन कार्गो जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इससे अनाज का निर्यात रुक रहा है और दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट गहरा सकता है।यही कारण है कि यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है।