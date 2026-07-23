Pak-i-stan ये कहां है? जब बेनजीर भुट्टो को अमेरिका में झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

दरअसल, रक्षा संधि की मुख्य शर्त यह थी कि अमेरिका, पाकिस्तान की रक्षा उसके प्रमुख शत्रु सोवियत संघ के खिलाफ करेगा। जबकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का सामना भारत से था। किताब में लिखा है-'अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। हालांकि, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 5 दिसंबर को, जो 13 दिन चले युद्ध का तीसरा दिन था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्धविराम का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। भारत के हमले के एक सप्ताह बाद ढाका, जो हमारा आखिरी मजबूत गढ़ था, गिरने वाला था। भारतीय सेना पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा भी पार कर चुकी थी। युद्ध में पूरी हार और देश पर कब्ज़े के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति याह्या खान ने उस नेता की ओर रुख किया, जिसके पास पाकिस्तान को बचाने की राजनीतिक ताकत और विश्वसनीयता थी— मेरे पिता ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो।'