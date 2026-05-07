ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ये हथियार पड़े थे पाकिस्तान पर भारी, जानें किसकी कितनी है ताकत?

इजरायली तकनीक वाला यह बम अत्यंत तीव्र है। जीपीएस और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम की मदद से यह इन्फ्रारेड और विजिबल लाइट सेंसर के जरिए लक्ष्य को पहचान कर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर पैता है। वहीं, हैरोप ड्रोन ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की चकमा देकर सटीक स्ट्राइक की।