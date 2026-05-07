थलापति विजय को सरकार बनाने का न्योता देने की मांग, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल, क्या TVK को मिलेगा मौका

थिरुमावलवन ने क्षेत्रीय मीडिया से बातचीत में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा, अब अमित शाह और मोदी तमिलनाडु की राजनीति में दखल दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। लोगों ने TVK को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुना है। इसलिए, उसे सत्ता संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा जब उसने समर्थन मांगा है, तब भी राज्यपाल इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, राज्यपाल TVK का समर्थन करने वाले लोगों की सूची की मांग नहीं कर सकते। वे यह नहीं कह सकते, 'आपका समर्थन कौन कर रहा है? 118 लोगों को लाइए और मुझे साबित करके दिखाइए, तब शपथ ग्रहण समारोह के लिए आइए।