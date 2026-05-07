ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा, IAF ने दिखाए हमलों के सबूत, जानिए पाकिस्तान में कहां-कहां हुआ हमला

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायू सेना (Indian Air Force) की गई सैन्य कार्रवाई को दिखाया गया है। यह अभियान 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। वीडियो में लड़ाकू विमानों की उड़ान, नौसेना की तैनाती और हमले के बाद की तस्वीरें दिखाई गईं, इसमें पाकिस्तान और POK के कई आतंकी ठिकानों का भी जिक्र किया गया है।