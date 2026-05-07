Tamilnadu Result Analysis: कांग्रेस ने कर दी भारी गलती? एक्टर विजय के साथ बना सकती थी सरकार!

Tamilnadu Result Analysis: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि विजय की पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। प्रदेश में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। इसी बीच विजय ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। TVK को कांग्रेस ने समर्थन दिया है।