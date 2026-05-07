NCRB Report 2024: महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित नहीं है दिल्ली, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 13 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जो देश के सभी बड़े शहरों में सबसे ज्यादा हैं। इनमें 1058 रेप के मामले भी शामिल हैं, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस मामले में जयपुर दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन दिल्ली और बाकी शहरों के आंकड़ों में काफी बड़ा फर्क देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में शिकायत जल्दी दर्ज हो जाती है, इसलिए यहां मामलों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। रिपोर्ट के अनुसार दर्ज रेप मामलों में 1,044 मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके बाद भी ये केस आधिकारिक आंकडों का हिस्सा बने हुए हैं।