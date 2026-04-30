दिल्ली में बंदूक की नोक पर नाबालिग से की थी दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म मामले का मुख्य आरोपी गुलजार गिरफ्तार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान 30 वर्षीय गुलजार उर्फ सोनू के रूप में हुई है। गुलजार को बुधवार को पालम गांव इलाके से ही दबोचा गया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में हुई इस वारदात के बाद से ही वह पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जबकि उसके तीन अन्य साथियों—अजय, नीरज और कमल को स्थानीय पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से लगातार बचते रहने के कारण अदालत ने दिसंबर 2025 में उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया था।