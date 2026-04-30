30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में बंदूक की नोक पर नाबालिग से की थी दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म मामले का मुख्य आरोपी गुलजार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने पालम गांव में नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी गुलजार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2024 से फरार था।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 30, 2026

Delhi gang rape case

नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी गुलजार उर्फ सोनू को गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करीब डेढ़ साल पहले पालम गांव इलाके में एक नाबालिग लड़के के साथ हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के मुख्य और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले कई महीनों से कानून की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था।

डेढ़ साल से चल रहा था फरार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी की पहचान 30 वर्षीय गुलजार उर्फ सोनू के रूप में हुई है। गुलजार को बुधवार को पालम गांव इलाके से ही दबोचा गया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में हुई इस वारदात के बाद से ही वह पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जबकि उसके तीन अन्य साथियों—अजय, नीरज और कमल को स्थानीय पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से लगातार बचते रहने के कारण अदालत ने दिसंबर 2025 में उसे भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित कर दिया था।

पिस्तौल दिखाकर नाबालिग से की थी दरिंदगी

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पंकज कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में गुलजार की भूमिका सबसे अहम और क्रूर थी। उसने ही पिस्तौल के बल पर पीड़ित नाबालिग लड़के को डराया-धमकाया था। आरोपियों ने न केवल मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उस पर ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। इस भयानक कृत्य के बाद पालम गांव थाने में पोक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस टीम ने जाल बिछाकर दबोचा

लगातार ठिकाने बदलने के बावजूद, अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुलजार पालम गांव आने वाला है। इस इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने इलाके में जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, उसे दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान गुलजार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि कैसे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को बंदूक दिखाकर मौत का खौफ पैदा किया और इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया।

ये भी पढ़ें

Delhi hit-and-run: डाबरी फ्लाईओवर पर डिलीवरी बॉय को कुचलकर फरार हुआ कार चालक, मौके पर ही मौत
नई दिल्ली
Delhi road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crimenews

Published on:

30 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में बंदूक की नोक पर नाबालिग से की थी दरिंदगी, सामूहिक दुष्कर्म मामले का मुख्य आरोपी गुलजार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी वाले घर में घुसे बदमाश, दुल्हन के भाई को जांघ में लगी गोली, लहूलुहान हालत में कराया अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश और ओले: गर्मी से मिली राहत, जानिए 1,2, और 3 मई को कैसा रहेगा मौसम

Heavy rain and hailstorm in Delhi NCR
नई दिल्ली

Delhi hit-and-run: डाबरी फ्लाईओवर पर डिलीवरी बॉय को कुचलकर फरार हुआ कार चालक, मौके पर ही मौत

Delhi road accident
नई दिल्ली

दिल्ली MCD चुनाव से AAP क्यों रही दूर? वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कारण, स्वाति मालीवाल ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया

Delhi MCD Election
राष्ट्रीय

17 साल तक आदिवासी लड़की से शारीरिक शोषण, कई बार रेप और जबरन गर्भपात, काम दिलाने के बहाने लाया था दिल्ली

jharkhand woman rescued delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.