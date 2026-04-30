दिल्ली MCD चुनाव से AAP क्यों रही दूर? वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कारण, स्वाति मालीवाल ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया

राजनीति के इस माहौल में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में उम्मीदवार न उतारना ठीक नहीं है और यह लोकतंत्र के खिलाफ है। मालीवाल ने कहा कि अगर हार का डर भी हो, तब भी चुनाव लड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला दिखाता है कि पार्टी का लोकतंत्र में पूरा भरोसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी बहुत जरूरी है। आप पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में थी, उस समय एमसीडी का बहुत बुरी हालत थी।