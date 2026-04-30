Punjab Politics: विधायकों के टूट के डर से सीएम मान ने लिया बड़ा फैसला, सरकार को सुरक्षित रखने के लिए लाएगी विश्वास प्रस्ताव

बता दें कि 5 मई को सीएम भगवंत मान पार्टी के राज्य सभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम मान ने सभी विधायकों के साथ मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन महज सीएम को ही टाइम मिल पाया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात का मकसद राइट टू रिकॉल के तहत 6 सांसदों की मेंबरशिप को खत्म कर दोबारा वोटिंग कराने का बताया जा रहा है।