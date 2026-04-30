जिस अनाथ को गोद लेकर दी जिंदगी, उसी बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां की ली जान, शव के सामने बैठकर खाई मिठाई

झारखंड के रांची में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटी ने पैसे और संपत्ति के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र में स्थित मानिटोला इलाके का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हत्या की आरोपी बेटी को मृतक महिला ने 17 साल पहले 6 महीने की उम्र में गोद लिया था। सालों तक महिला ने लड़की को अपनी बच्ची की तरह रखा और उसका पालन-पोषण किया इसके बावजूद लड़की ने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया। इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस घटना से सदमें में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।