पुराने PF खाते में फंसा है पैसा? मदद के लिए EPFO ला रहा नया पोर्टल, जानिए आपको क्या करना है

EPFO News: अगर आपके पुराने पीएफ खाते में पैसा फंसा है तो अब चिंता करने की बात नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए EPFO एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस पोर्टल का नाम ‘ई-प्राप्ति (EPFO e-PRAPTI portal)’ रखा गया है। इस सुविधा का फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास UAN नंबर नहीं है या फिर जिनके पुराने EPF अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अब वे आधार-आधारित आसान प्रक्रिया से अपने पुराने अकाउंट्स को ट्रैक कर सकेंगे, UAN लिंक कर सकेंगे और उन्हें चालू भी कर सकेंगे।