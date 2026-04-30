पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, चुनाव बाद दाम बढ़ने की अफवाह पर लग गई ब्रेक, जान लें दाम

Petrol Price News: पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन लोगों को राहत देने वाली कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियों, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum और Bharat Petroleum ने पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी किए। अच्छी बात ये है कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन असली चिंता कहीं और है। असली दबाव कच्चे तेल के बाजार में दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड 119 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जबकि WTI करीब 106 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। कुछ समय पहले तक यही कीमतें करीब 70 डॉलर के आसपास थीं। पेट्रोल-डीजल रेट की बात करें तो दिल्ली में आज भी पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।