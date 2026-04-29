Adani Group की इस कंपनी के मुनाफे में 64% का जबरदस्त उछाल, जानिए क्या है शेयर का हाल

मर्चेंट और शॉर्ट टर्म बिक्री 5.2 बिलियन यूनिट रही। पिछले साल यह 5.6 बिलियन यूनिट थी। हालांकि, कुल पावर सेल्स बढ़कर 27.2 बिलियन यूनिट हो गई, जो पिछले साल 26.4 बिलियन यूनिट थी। कंपनी ने लंबी अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर जोर दिया, जिससे रेवेन्यू में स्थिरता आई। महाराष्ट्र से 1,600 MW का लंबी अवधि का PPA मिला। एक सब्सिडियरी ने तमिलनाडु में 558 MW का PPA साइन किया। अब कंपनी की करीब 95% क्षमता लॉन्ग और मीडियम टर्म PPA के तहत आ चुकी है।