Gold Silver Price: 3 महीने में 53,000 रुपये टूट चुका है सोना, चांदी में 1,90,000 रुपये की भारी गिरावट, आगे क्या हैं अनुमान?

Gold Silver Price: सोने की कीमतों ने 3 महीने पहले आज ही के दिन ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने की भाव उस लेवल को पार कर गए थे, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। 2 लाख रुपये का 10 ग्राम सोना। सोने की कीमतों ने 29 जनवरी 2026 को 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। शादियों के सीजन के बीच इस भाव ने सोना खरीदने वालों के होश उड़ा दिये थे। शादी वाले घरों में जूलरी का बजट जबरदस्त तरीके से बढ़ाना पड़ा था। सोने की कीमतें अभी भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हैं, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई लेवल से काफी अधिक टूट गई हैं।