डीजल की कीमतों का खेल: पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर बैठे हैं बड़े-बड़े थोक खरीदार, आखिर क्यों?

Diesel Price: डीजल के दामों में ऐसा फर्क आया है कि बड़े-बड़े खरीदार भी अब सीधे पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि रिटेल पर डीजल सस्ता है, जबकि थोक में महंगा। ऐसे में तेल कंपनियों की मुश्किल बढ़ गई है। तेल कंपनियों की थोक डीजल बिक्री में 30% से 50% तक की गिरावट आ चुकी है। फैक्ट्रियां, खदानें और सड़क निर्माण से जुड़े बड़े ग्राहक अब थोक के बजाय रिटेल पंप से डीजल खरीद रहे हैं।