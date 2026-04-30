Market Crash: मेटल और बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी फिसले

निवेशकों ने खासकर मेटल और बैंकिंग शेयरों से दूरी बनाई, जिससे इन सेक्टरों में गिरावट और तेज हो गई। दिनभर की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दबाव मेटल सेक्टर पर देखने को मिला, जो 2 प्रतिशत से अधिक गिर गया। इसके अलावा PSU बैंक, FMCG और ऑटो सेक्टर में भी लगातार बिकवाली जारी रही। रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी दबाव में रहे, जिससे बाजार की रिकवरी की संभावनाएं सीमित हो गईं।