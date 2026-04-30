Market Crash: मेटल और बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली से टूटा मार्केट, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी फिसले

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
शेयर बाजार में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट के बाद बाजार ने कुछ रिकवरी करने की कोशिश की। हालांकि बाजार बंद होने तक बिकवाली का दबाव रहा और प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 24,000 के नीचे फिसल गया और सेंसेक्स में 580 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इससे निवेशकों के सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा।
निवेशकों ने खासकर मेटल और बैंकिंग शेयरों से दूरी बनाई, जिससे इन सेक्टरों में गिरावट और तेज हो गई। दिनभर की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दबाव मेटल सेक्टर पर देखने को मिला, जो 2 प्रतिशत से अधिक गिर गया। इसके अलावा PSU बैंक, FMCG और ऑटो सेक्टर में भी लगातार बिकवाली जारी रही। रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी दबाव में रहे, जिससे बाजार की रिकवरी की संभावनाएं सीमित हो गईं।
आज ऑयल और गैस सेक्टर के ज्यादातर शेयर दबाव में रहे, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में गिरावट है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। Adani Total Gas में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी, जबकि लगभग सभी कंपनियों के शेयर नीचे रहे। हालांकि, Reliance का शेयर हल्की बढ़त में रहा, जो सेक्टर में थोड़ा संतुलन दिखाता है।
|कंपनी
|CMP (₹)
|बदलाव (%)
|वॉल्यूम
|Adani Total Gas
|635.05
|-3.34
|393.22k
|HINDPETRO
|374.65
|-1.60
|178.51k
|GAIL
|163.15
|-1.54
|301.25k
|IOC
|142.35
|-1.32
|1.48m
|Petronet LNG
|276.95
|-1.12
|49.00k
|BPCL
|300.65
|-1.09
|857.44k
|IGL
|166.00
|-0.98
|119.45k
|ONGC
|300.00
|-0.43
|1.09m
|Oil India
|490.80
|-0.36
|291.79k
|Reliance
|1,431.30
|+0.36
|4.40m
जहां अधिकांश सेक्टर गिरावट में रहे, वहीं IT सेक्टर ने बाजार को कुछ सहारा दिया। IT शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जिससे नुकसान कुछ हद तक सीमित रहा। Infosys, Tech Mahindra जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखी गई, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत रहा।
टॉप गेनर्स में Bajaj Auto, Sun Pharma, Infosys, Tech Mahindra और Bajaj Finance शामिल रहे, जबकि Tata Motors Passenger Vehicles, Hindalco Industries, HUL और Axis Bank जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
बड़े शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी दबाव में रहे। Nifty मिडकैप इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इससे संकेत मिलता है कि व्यापक बाजार में भी कमजोरी बनी हुई है। वोलाटिलिटी इंडेक्स India VIX में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग