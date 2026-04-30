‘हम भारत नहीं जो एक साइन से…’ US-Iran युद्ध के बीच पाकिस्तान ने यह क्या कह दिया

Pakistan oil crisis: तेल की मार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हैं कि देश के पास कुछ दिनों का ही कच्चा तेल बचा है। ऊपर से आयात बिल आसमान छू रहा है। वहीं, दूसरी तरफ भारत है, जहां इतनी उथल-पुथल के बीच भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेल की सप्लाई ठप होने लगी है और सरकार के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं हैं। खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक ने माना है कि उनका देश इस मामले में भारत से बहुत पीछे है।