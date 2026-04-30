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Gold Rate Today: सोने-चांदी में आज आई जबरदस्त तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के भाव

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी तेजी देखी गई है। घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स पर दोनों धातुएं बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी हैं।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 30, 2026

Gold Rate Today

सोने में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने के घरेलू वायदा भाव में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर सोने का भाव 1.49 फीसदी या 2225 रुपये की बढ़त के साथ 1,51,275 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.28 फीसदी या 5435 रुपये की बढ़त के साथ 2,43,689 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने से सोने में वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है और भाव उछल गए हैं।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,48,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,45,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,20,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,13,320 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,51,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 30 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ज्वैलर24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
Tanishq1,51,0901,38,5001,13,320
Kalyan Jewellers1,38,100
Malabar Gold & Diamonds1,50,6501,38,100
Joyalukkas1,50,6501,38,1001,12,990

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

जोयालुक्कास में सोने के भाव

जोयालुक्कास में आज गुरुवार, 30 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,38,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,12,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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Gold Silver Price News

Published on:

30 Apr 2026 03:32 pm

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