शेयर बाजार में महा गिरावट, निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, इन 5 वजहों से आज आई है मंदी

Why Share Market Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी-50 दोनों 1% से ज्यादा गिर गए। बाजार का माहौल ऐसा था कि हर सेक्टर में बिकवाली हावी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 1,200 अंक यानी 1.6% गिरकर 76,259 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं, एनएसई का निफ्टी-50 भी 350 अंकों से ज्यादा फिसलकर 23,797 के आसपास आ गया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर भी नहीं बचे, दोनों इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई।