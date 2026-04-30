Gold Silver Price Today: अमेरिका से आई एक खबर और उछल गया सोना, चांदी के भी बढ़ गए भाव, जानिए लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.14 फीसदी या 209 रुपये की बढ़त के साथ 1,49,259 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फेड ने 29 अप्रैल को लगातार तीसरी बार ब्याज दर को 3.5%-3.75% रखने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद सोने में वैल्यू बाइंग देखी जा रही है।