क्या सच में आज 65% गिर गया है Anil Agarwal की Vedanta का शेयर? जानिए आखिर हुआ क्या है

Vedanta share price: अगर आपने आज वेदांता लिमिटेड का शेयर देखा होगा, तो पहली नजर में झटका लगना तय था। करीब 65% की गिरावट… लेकिन सच्चाई यह है कि यह गिरावट असली नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है। दरअसल, कंपनी ने अपना बड़ा डीमर्जर लागू किया है। यानी अब वेदांता एक नहीं, बल्कि कई हिस्सों में बंट चुकी है। ऐसे में पुराने शेयर की कीमत से नई कंपनियों का वैल्यू अलग कर दिया गया, जिससे शेयर का दाम नीचे दिख रहा है।