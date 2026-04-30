Bank Holiday: क्या कल 1 मई को बंद रहने वाले हैं बैंक? देख लीजिए छुट्टियों की लिस्ट

RBI Bank Holiday List: अगर आप कल बैंक जाकर कोई जरूरी काम करने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए। क्योंकि शुक्रवार, 1 मई 2026 को महीने के पहले ही दिन देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही कल शेयर बाजार में भी ट्रेंडिंग नहीं होगी। इतना ही नहीं, मई का पूरा महीना छुट्टियों से भरा हुआ है। ऐसे में कैश की किल्लत या चेक क्लीयरेंस जैसे जरूरी कामों के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी।