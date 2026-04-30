Bank Holiday: क्या कल 1 मई को बंद रहने वाले हैं बैंक? देख लीजिए छुट्टियों की लिस्ट

1 मई को बैंक बंद रहेंगे। (PC: File Photo)
RBI Bank Holiday List: अगर आप कल बैंक जाकर कोई जरूरी काम करने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए। क्योंकि शुक्रवार, 1 मई 2026 को महीने के पहले ही दिन देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही कल शेयर बाजार में भी ट्रेंडिंग नहीं होगी। इतना ही नहीं, मई का पूरा महीना छुट्टियों से भरा हुआ है। ऐसे में कैश की किल्लत या चेक क्लीयरेंस जैसे जरूरी कामों के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी।
शुक्रवार, 1 मई को देश में एक साथ कई बड़े अवसर हैं। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार बैंकों में अवकाश रहेगा। कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में देशभर में यह पर्व मनाया जाएगा।
इसके साथ ही 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते दुनिया भर में लेबर डे मनाया जाता है। इसके अलावा कल महाराष्ट्र दिवस और पंडित रघुनाथ मुर्मू जयंती भी है, जिसके चलते भारत के अलग-अलग राज्यों में बैकों का अवकाश रहेगा। बैंकों के साथ-साथ शेयर बाजार (NSE-BSE) भी बंद रहेगा, यानी ट्रेडिंग नहीं होगी।
|तारीख (Date)
|दिन (Day)
|अवकाश / अवसर (Holiday / Occasion)
|1 मई 2026
|शुक्रवार
|बुद्ध पूर्णिमा / मजदूर दिवस / महाराष्ट्र दिवस (लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत)
|3 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|9 मई 2026
|शनिवार
|दूसरा शनिवार / रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
|10 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|17 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|23 मई 2026
|शनिवार
|चौथा शनिवार
|24 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|27 मई 2026
|बुधवार
|बकरीद (ईद-उल-अजहा) - अधिकांश राज्यों में छुट्टी
|28 मई 2026
|गुरुवार
|बकरीद (कुछ राज्यों में अतिरिक्त अवकाश, शेयर बाजार बंद)
|31 मई 2026
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी। हालांकि, चेक क्लीयरेंस और पासबुक अपडेट जैसे फिजिकल काम बैंक खुलने पर ही हो सकेंगे।
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