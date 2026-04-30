Share Market Today: सेंसेक्स 830 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 से नीचे, इन शेयरों में दिख रही भारी बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार ने अप्रैल 30 को मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच कमजोर शुरुआत की। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों का 120 डॉलर प्रति बैरल के पार बने रहना भी इस गिरावट का मुख्य कारण है। अमेरिकी बाजार में कल दबाव का महौल रहा। डाओ जोंस 280 में प्वाइंट की गिरावट आई। गुरुवार को निफ्टी 24000 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, जो कि गिरावट का संकेत देता है।