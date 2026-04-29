Retirement Planning: रिटायर होने के लिए 1-2 नहीं पूरे 40 करोड़ रुपये की जरूरत… एक बयान जिसने लोगों को चौंका दिया

Retirement Planning: आज के दौर में जहां लोग 1 करोड़ रुपये जोड़ने को ही बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वहीं रिटायरमेंट के लिए 40 करोड़ रुपये की बात सुनकर कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल Dezerv के को-फाउंडर संदीप जेठवानी ने एक पॉडकास्ट में रिटायरमेंट के लिए जरूरी रकम का यह आंकड़ा बताया है। पॉडकास्ट में Sonia Shenoy के साथ बातचीत के दौरान बात रिटायरमेंट प्लानिंग पर आ गई। सोनिया ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि वह करीब 40 साल की हैं और हर महीने करीब 2 लाख रुपये खर्च करती हैं। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, “60 साल की उम्र तक मुझे कितना पैसा चाहिए होगा?” जवाब आया, “करीब 40 करोड़ रुपये।”