IPO आने से पहले ही ग्रे मार्केट में 30% का मुनाफा, इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में मिलेंगे पैसा लगाने के 7 ऑप्शन, जानिए GMP

सिरेमिक टेबलवेयर और क्रॉकरी बनाने वाली Clay Craft India सबसे बड़े SME इश्यू में से एक लेकर आ रही है। कंपनी का 110.11 करोड़ रुपये का IPO 17 जून को खुलेगा और 19 जून को बंद होगा। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 193 से 203 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसके तहत 54.24 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल राजस्थान के मांडा में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने और अन्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर रविवार सुबह 61 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग करीब 30 फीसदी के प्रीमियम के साथ हो सकती है।