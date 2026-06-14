IPO आने से पहले ही ग्रे मार्केट में 30% का मुनाफा, इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में मिलेंगे पैसा लगाने के 7 ऑप्शन, जानिए GMP

5 नए SME आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। (PC: AI)
Upcoming IPO: अगर आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते आपको 5 नए मौके मिलने वाले हैं। वहीं 2 पहले से चल रहे आईपीओ में भी निवेश किया जा सकेगा। इस हफ्ते मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई आईपीओ नहीं आ रहा है। सारे पांचों नए आईपीओ एसएमई सेगमेंट के हैं। वहीं, इस हफ्ते Utkal Speciality, Susan Electricals India और Horizon Reclaim India की लिस्टिंग भी हो सकती है। इस पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते कौन-से नए आईपीओ आ रहे हैं।
सिरेमिक टेबलवेयर और क्रॉकरी बनाने वाली Clay Craft India सबसे बड़े SME इश्यू में से एक लेकर आ रही है। कंपनी का 110.11 करोड़ रुपये का IPO 17 जून को खुलेगा और 19 जून को बंद होगा। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 193 से 203 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसके तहत 54.24 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल राजस्थान के मांडा में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने और अन्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर रविवार सुबह 61 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग करीब 30 फीसदी के प्रीमियम के साथ हो सकती है।
प्लास्टिक पैकेजिंग सेक्टर में काम करने वाली Diksha Polymers भी 17 जून को अपना आईपीओ ओपन कर रही है। कंपनी 17.90 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस इश्यू का प्राइस 112 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का कहना है कि आईपीओ से मिलने वाली राशि का उपयोग कर्ज चुकाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए किया जाएगा। कंपनी PET बोतलें, कंटेनर और PET प्रीफॉर्म बनाती है। इनका उपयोग खाद्य तेल, पेय पदार्थ और कई उपभोक्ता उत्पादों की पैकेजिंग में होता है।
हार्डवेयर स्ट्रक्चर और उससे जुड़े उत्पाद बनाने वाली Liotech Industries भी अगले सप्ताह निवेशकों के सामने होगी। कंपनी का IPO कुल 36.02 करोड़ रुपये का है। इसमें 28.89 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 7.13 करोड़ रुपये के शेयर प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए रखे जाएंगे। इश्यू का भाव 321 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नई मशीनें खरीदने, कर्ज कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और अन्य कारोबारी उद्देश्यों के लिए करेगी।
|आईपीओ का नाम
|ओपनिंग डेट
|क्लोजिंग डेट
|GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम)
|Clay Craft India
|17 जून 2026
|19 जून 2026
|₹61 (लगभग 30% प्रीमियम)
|Diksha Polymers
|17 जून 2026
|19 जून 2026
|उपलब्ध नहीं
|Liotech Industries
|17 जून 2026
|19 जून 2026
|उपलब्ध नहीं
|Leapfrog Engineering Services
|17 जून 2026
|19 जून 2026
|उपलब्ध नहीं
|Avience Biomedicals
|18 जून 2026
|22 जून 2026
|उपलब्ध नहीं
|Horizon Reclaim India
|12 जून 2026
|16 जून 2026
|₹57 (लगभग 55% प्रीमियम)
|Susan Electricals India
|11 जून 2026
|15 जून 2026
|₹61 (लगभग 48% प्रीमियम)
Leapfrog Engineering Services आईपीओ के जरिए 88.51 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इसमें 79.60 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे, जबकि 8.91 करोड़ रुपये के शेयर प्रमोटर प्रभव नरसिम्हा राव बेचेंगे। निवेशक इस आईपीओ में 17 जून से 19 जून तक आवेदन कर सकेंगे। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग यानी EPCC कारोबार में सक्रिय है। इसका विशेष फोकस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉड्यूलर सबस्टेशन और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पर है।
Avience Biomedicals का एसएमई आईपीओ 18 जून को ओपन होगा। इसमें 22 जून तक पैसा लगाया जा सकता है। इस आईपीओ में अभी प्राइस बैंड की घोषणा नहीं हुई है।
हॉरिजन रिक्लेम इंडिया (Horizon Reclaim India) का एसएमई आईपीओ 12 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसमें 16 जून तक पैसा लगाया जा सकेगा। यह 54.27 करोड़ रुपये का आईपीओ है। आईपीओ में शेयर प्राइस 103 रुपये है। रविवार सुबह ग्रे मार्केट में यह शेयर 57 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता दिखा। ऐसे में यह शेयर 55 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। यह आईपीओ अब तक 8.39 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (Susan Electricals India) का एसएमई आईपीओ 11 जून को खुला था और 15 जून को बंद होगा। यह 70.38 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ में शेयर प्राइस 127 रुपये है। रविवार सुबह ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 61 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 48 फीसदी के प्रीमियम पर हो सकती है। यह आईपीओ अब तक 16.37 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
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