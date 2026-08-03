Prashant Kishor के पास है 198 करोड़ रुपये की दौलत, कई शहरों में है प्रॉपर्टी, जानिए कितना है कर्ज

अचल संपत्तियों की बात करें तो प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास कुल 86.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास कुल 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। वहीं, पत्नी जाह्नवी दास के पास 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास पटना, नई दिल्ली, गाजियाबाद और बक्सर में रिहायशी संपत्तियां हैं। इसके अलावा रोहतास जिले में पैतृक मकान में भी उनकी हिस्सेदारी है। हलफनामे में रोहतास स्थित 9.75 करोड़ रुपये मूल्य की बंद पड़ी राइस मिल का भी जिक्र किया गया है।