PM-VBRY का पैसा सीधे खाते में चाहिए तो पहले बैंक खाते से आधार लिंक कराएं, EPFO ने बताया आसान तरीका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को PM-VBRY की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले, EPFO में पंजीकृत और एक लाख रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, नए कर्मचारियों को नौकरी देने वाले एम्पलॉयर को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 99,446 करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की नौकरियों पर मिलेगा।