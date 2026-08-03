Muthoot Finance Share Price 3 August: शेयर 11% फिसला, ब्रोकरेज ने मार्जिन पर जताई चिंता, क्या करना चाहिए निवेश?

कंपनी की स्टैंडअलोन एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में सालाना आधार पर 43 फीसदी और तिमाही आधार पर 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, कंसोलिडेटेड AUM भी सालाना 43 फीसदी और तिमाही 5 फीसदी बढ़ा। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 2,550 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 25 फीसदी ज्यादा है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 17 फीसदी कम है। खास बात यह है कि पिछली आठ तिमाहियों से कंपनी सोने की कीमतों में तेजी के दम पर अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी, लेकिन अब यह रफ्तार धीमी पड़ गई है।