Stock Market: 800 पॉइंट उछलकर खुला सेंसेक्स, IT और FMCG शेयरों में दिखी सबसे अधिक खरीदारी, जानिए इस तेजी के 5 बड़े कारण

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार को ईरान के साथ बातचीत होगी। हालांकि, उन्होंने किसी समझौते की समयसीमा नहीं बताई, लेकिन उनके बयान से यह संकेत जरूर मिला कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि ईरान और कुछ अन्य मध्य पूर्वी देशों ने समझौते को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई टाल दी गई है और इजरायल भी इस दिशा में सहयोग कर रहा है। पिछले कई हफ्तों से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनियाभर के बाजारों की चिंता बढ़ा दी थी। ऐसे में बातचीत की खबर निवेशकों के लिए राहत लेकर आई।