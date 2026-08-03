US-Iran बातचीत की उम्मीद से कच्चा तेल 7% तक सस्ता हुआ, जानिए आज क्या हैं दिल्ली-मुंबई-जयपुर में Petrol-Diesel के दाम

Petrol Diesel Price Today 3 August 2026: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की घोषणा के बाद सोमवार को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड शुरुआती एशियाई कारोबार में करीब 7.3 फीसदी टूटकर 81.55 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोमवार से ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होगी। इधर भारत में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियां वैश्विक उतार-चढ़ाव का असर सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दे रही हैं।