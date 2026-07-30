Crude Oil की कीमतों में आई गिरावट, अमेरिका का तेल भंडार तेजी से आ रहा नीचे, जानिए आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 30 July2026: मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई जारी रहने के कारण गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई, जबकि एक दिन पहले ही तेल के दाम में जोरदार उछाल आया था। आज ब्रेंट क्रूड और WTI में करीब 1 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो आने वाले महीनों में तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार भी जा सकती हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम मई के बाद से स्थिर है।