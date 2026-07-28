Trump Iran Deal: ‘जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुकी है’, ट्रंप बोले- ईरान ने नहीं मानी बात तो फिर करेंगे हवाई हमला

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि खाड़ी के मित्र देश ओमान, कतर और अन्य देशों ने गुजारिश की कि अभी कुछ दिन सैन्य कार्रवाई रोक दें। उन्होंने कहा कि जो लोग समझौते की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने अपील की कि हमला रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान भी समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने इस फैसले को “कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं” बताया। इस फैसले के बाद तेल की कीमतें घटी हैं और शेयर बाजार ऊपर चढ़े हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि ईरान के दक्षिणी तट और हॉर्मुज जलडमरू में हमले के प्लान रोक दिए जाएं।