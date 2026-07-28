CJP प्रोटेस्ट के दौरान आखिर PM Modi का वीडियो Facebook ने क्यों रोका? विवाद बढ़ा तो Meta ने दी सफाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-ANI)
PM Modi video: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में पीएम मोदी सेल्फी मोड में नजर आए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया।
लेकिन, इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पीएम मोदी के इस वीडियो को भारत में कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यह कार्रवाई सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियो पर की गई थी। फेसबुक पर रात करीब 1 बजकर 25 मिनट पर 'See Why' विकल्प देखने पर संदेश आया कि कानूनी अनुरोध के चलते वीडियो को सीमित किया गया है।
मामला सामने आने के बाद जब मेटा से जवाब मांगा गया। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी का वीडियो गलती से हट गया था। मेटा ने बताया कि तकनीकी गलती को सुधारते हुए वीडियो को फिर से बहाल कर दिया गया है। वीडियो अब यह वीडियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
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