CJP प्रोटेस्ट के दौरान आखिर PM Modi का वीडियो Facebook ने क्यों रोका? विवाद बढ़ा तो Meta ने दी सफाई

लेकिन, इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पीएम मोदी के इस वीडियो को भारत में कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यह कार्रवाई सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियो पर की गई थी। फेसबुक पर रात करीब 1 बजकर 25 मिनट पर 'See Why' विकल्प देखने पर संदेश आया कि कानूनी अनुरोध के चलते वीडियो को सीमित किया गया है।