28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP प्रोटेस्ट के दौरान आखिर PM Modi का वीडियो Facebook ने क्यों रोका? विवाद बढ़ा तो Meta ने दी सफाई

Meta clarification on PM Modi video: जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान PM मोदी के वीडियो को Facebook ने भारत में कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट किया। विवाद बढ़ने पर Meta ने सफाई देते हुए इसे गलती बताया और वीडियो बहाल कर दिया।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 28, 2026

Meta on restricts PM Modi video.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-ANI)

PM Modi video: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में पीएम मोदी सेल्फी मोड में नजर आए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया।

लेकिन, इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पीएम मोदी के इस वीडियो को भारत में कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यह कार्रवाई सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियो पर की गई थी। फेसबुक पर रात करीब 1 बजकर 25 मिनट पर 'See Why' विकल्प देखने पर संदेश आया कि कानूनी अनुरोध के चलते वीडियो को सीमित किया गया है।

मामला सामने आने के बाद जब मेटा से जवाब मांगा गया। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी का वीडियो गलती से हट गया था। मेटा ने बताया कि तकनीकी गलती को सुधारते हुए वीडियो को फिर से बहाल कर दिया गया है। वीडियो अब यह वीडियो यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 11:22 am

Published on:

28 Jul 2026 11:22 am

Hindi News / National News / CJP प्रोटेस्ट के दौरान आखिर PM Modi का वीडियो Facebook ने क्यों रोका? विवाद बढ़ा तो Meta ने दी सफाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP प्रदर्शन मामला: फूड वॉलंटियर जुनैद मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पुलिस कार्रवाई पर रोक की मांग

Junaid Malik Approaches Supreme Court
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न वाले वीडियो पर घिरी CJP, सोनम वांगचुक और मेघनाद ने जताई नाराजगी

Cockroach Janta Party controversy
राष्ट्रीय

NEET के बाद अब दूसरा मुद्दा! क्या है Gen-Z का नया ‘प्लान’ और मांगे, इंस्टाग्राम के RHA पेज पर 48 घंटे में 52 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स

reservation removal movement rha instagram gen z aarakshan debate india
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब 3 और शिक्षा मंत्रियों पर इस्तीफे का दबाव, इन राज्यों में मचा सियासी घमासान

state education ministers resignation demand, nityanand gond odisha education minister
राष्ट्रीय

साथी ट्रेनी IPS का किया शारीरिक शोषण, प्राइवेट वीडियो बना कर किया ब्लैकमेल, आरोपी ट्रेनी अफसर की तलाशी शुरू

Accused Trainee IPS officer Mulagani Uday Krishna Reddy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.