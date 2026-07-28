संसद में उठी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग, NDA सांसदों ने किया प्रदर्शन

पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ इस समय देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। प्रधान ने यह कदम कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के बाद उठाया। यह आंदोलन दिल्ली से शुरू होकर धीरे-धीरे पूरे देश में फैलने लगा था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी जिसके बाद सीजेपी और बीजेपी के बीच चर्चा हुई और शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां पेपर लीक का मुद्दा शांत होने की उम्मीद जताई जा रही थी वहीं अब इसे लेकर संसद के बाहर एक और प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालांकि इस बार यह प्रदर्शन विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन NDA के सांसदों ने शुरू किया है। NDA सांसद संसद के बाहर इकट्ठा होकर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे है।