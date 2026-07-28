CJP प्रदर्शनकारियों को मुंबई पुलिस ने भेजे नोटिस, कार्रवाई न करने के दावों पर कहा जांच होने तक नहीं रुकेगी प्रक्रिया

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जांच बीच में नहीं रोकी जा सकती। उनके अनुसार, किसी भी मामले को वापस लेने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देती है। इसके बाद मामला एक जांच समिति के पास जाता है, जो तय करती है कि किन मामलों को वापस लिया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पुलिस बयान दर्ज कर रही है, गवाहों से पूछताछ कर रही है, पंचनामा तैयार कर रही है और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है। सरकार समय-समय पर ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए सरकारी प्रस्ताव जारी करती है। मौजूदा प्रस्ताव की समय सीमा 31 जुलाई तक है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में तब तक चार्जशीट दाखिल होने की संभावना कम है, इसलिए सरकार को इस समय सीमा को आगे बढ़ाना पड़ सकता है।