27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

E-20 संगत इंजन का डेटा नहीं लेकिन गाडिय़ों को नही हो रहा नुकसान, मंत्री सुरेश गोपी ने कर दिया साफ

E-20 Update: E-20 पेट्रोल के बारे में मंत्री सुरेश गोपी ने अहम जानकारी दी है। क्या कहा गोपी ने? आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 28, 2026

E-20 Petrol

E-20 पेट्रोल (File Photo)

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E-20) को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच सरकार ने संसद में बड़ी जानकारी दी है। वहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झेल रहे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेटा, एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अदालत की शरण ली है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी (Suresh Gopi) ने राज्यसभा में सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने इस बात का कोई आकलन नहीं किया है कि देश में कितने प्रतिशत गाड़ियों का इंजन E-20 पेट्रोल के उपयोग के अनुरूप है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि E-20 से गाडि़यों के इंजन को नुकसान होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है लेकिन माइलेज में 3-5% की कमी हो सकती है।

परीक्षण के बाद एथेनॉल नीति को किया गया लागू

गोपी ने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों, तेल कंपनियों और तकनीकी संस्थाओं के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद एथेनॉल नीति को लागू किया गया। गोपी ने अध्ययनों से यह साबित होने का दावा कि पुराने E-20 के कारण पुराने वाहनों की परफॉर्मेंस को कोई खास बदलाव या असामान्य नुकसान नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर चल रही ज़बरदस्त चर्चा में E-20 से गाडि़यों के फ्यूल टैंक, इंजन में खराबी के साथ स्मूथ ड्राइविंग और माइलेज प्रभावित होने के दावे किए जा रहे हैं।

कब से हैं प्रचलन में?

E-20 पेट्रोल साढ़े तीन साल से और E-19/20 ढाई साल से ज़्यादा समय से इस्तेमाल किया जा रहा हूं है।-वाहन निर्माता कंपनियाँ होने हुए भी गाडि़यों के वारंटी दायित्व पूरे कर रहे। बताया का रहा है कि देश में एक एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ने 2025-26 में डेढ़ करोड़ बिना E-20 संगत इंजन वाली गाड़ियों की सर्विस की लेकिन पुर्जों में घिसाव या अन्य असामान्यता की रिपोर्ट नहीं मिली।

फायदे और नुकसान

E-20 पेट्रोल पर्यावरण के लिए अच्छा है। यह कम विषैली गैसों का उत्सर्जन करता है, जिससे हवा साफ होती है। उच्च ऑक्टेन रेटिंग से इंजन में नॉकिंग कम होती है और दहन बेहतर होता है। देश की आयातित तेल पर निर्भरता घटती है, किसानों की आय बढ़ती है और विदेशी मुद्रा बचती है। हालांकि एथेनॉल की कम ऊर्जा से माइलेज 3-8% तक गिर जाता है। पुरानी गाड़ियों (BS4 से पहले) में रबर सील, गास्केट, फ्यूल पंप खराब हो सकते हैं। पानी सोखने की आदत से जंग लगने का खतरा बढ़ता है। रखरखाव खर्च बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jul 2026 03:06 am

Published on:

28 Jul 2026 03:06 am

Hindi News / National News / E-20 संगत इंजन का डेटा नहीं लेकिन गाडिय़ों को नही हो रहा नुकसान, मंत्री सुरेश गोपी ने कर दिया साफ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान, सिर्फ आंदोलन होने से लाठीचार्ज नहीं कर सकते

Supreme Court
राष्ट्रीय

छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का खुलासा, फेस रिकग्निशन सिस्टम से हुई हजारों आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान

Jantar Mantar protest news
राष्ट्रीय

भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 4 साल की सजा पर रोक और जमानत मंजूर

Raju Singh MLA
राष्ट्रीय

हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए राज्य संयोजक और सह-संयोजक नियुक्त किए

Himachal Pradesh BJP
राष्ट्रीय

‘माता-पिता चाहते हैं अमेरिका लौट जाए अभिजीत’, CJP संस्थापक के परिजनों से मिले शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट

Abhijeet Dipke, Abhijeet Dipke Parents, Sanjay Shirsat, CJP Founder, Shiv Sena, Maharashtra Politics,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.