E-20 संगत इंजन का डेटा नहीं लेकिन गाडिय़ों को नही हो रहा नुकसान, मंत्री सुरेश गोपी ने कर दिया साफ

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E-20) को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच सरकार ने संसद में बड़ी जानकारी दी है। वहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झेल रहे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेटा, एक्स (ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अदालत की शरण ली है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी (Suresh Gopi) ने राज्यसभा में सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने इस बात का कोई आकलन नहीं किया है कि देश में कितने प्रतिशत गाड़ियों का इंजन E-20 पेट्रोल के उपयोग के अनुरूप है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि E-20 से गाडि़यों के इंजन को नुकसान होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है लेकिन माइलेज में 3-5% की कमी हो सकती है।