NEET-UG Row: राधाकृष्णन समिति की 101 में से 27 सिफारिशें अब तक लागू नहीं, NTA अब भी करा रहा है भर्ती परीक्षाएं

दिसंबर 2024 में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी घोषणा की थी कि वर्ष 2025 से NTA कोई भर्ती परीक्षा नहीं कराएगा। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर NTA लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। एजेंसी ने जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती परीक्षा आयोजित की। इसके बाद मार्च और मई 2025 में गुजरात हाईकोर्ट और जिला अदालतों की भर्ती के स्टेज-II की परीक्षाएं कराई गई। हद तो तब हो गई जब साल 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च और जून में नए विज्ञापनों के जरिए निजी सचिव और रिव्यू ऑफिसर जैसे पदों की भर्ती की जिम्मेदारी फिर से NTA को सौंप दी। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगर NTA इसी तरह दूसरी एजेंसियों की भर्ती परीक्षाओं में उलझा रहेगा, तो तो सुधार करने का असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। वर्तमान में NTA के पास केवल 24 स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि 73 संविदा और 124 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो कार्यभार के मुकाबले बहुत कम हैं।