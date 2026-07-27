जंतर मंतर पर NEET प्रदर्शन की निगरानी पर PIL बेअसर, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में रखी दलील

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। इसलिए कथित निगरानी से जुड़ी यह याचिका अब अर्थहीन हो गई है। ऐसे में अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। सरकार की ओर से विरोध प्रदर्शन के दौरान वीडियोग्राफी को कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया था। किसी अप्रिय स्थिति या घटना होने पर वीडियोग्राफी की मदद से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई का हवाला दिया गया था।